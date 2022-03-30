Полонені російські солдати, які воювали проти України

Російські військовополонені брешуть, коли кажуть, що не знали, що їдуть на війну, і брешуть, що не можна було відмовитися від убивства українців. Про це свідчать документи із захопленого штабу БТГр 59-го російського полку, що були здобуті в селі Мала Рогань на Харківщині, повідомив журналіст Юрій Бутусов на сторінці у Facebook.

За його словами, як випливає з трофейних документів, у військовій частині виявилося четверо військовослужбовців, які відмовилися їхати вбивати українців. Решта знали і могли відмовитися, але поїхали добровільно.

«Командир взводу 59-го полку лейтенант Євген Бабанін, сержант Микола Анісімов, рядовий Бахтієр Ешбаєв та старшина Михайло Кутузов 18 лютого відмовилися їхати на війну в Україну, згідно з документами штабу полку. Полк зайшов до України у складі двох батальйонних тактичних груп, весь поіменний список особового складу захоплений воїнами 92-ї механізованої бригади під час розгрому російських військ під Малою Роганню», – написав Бутусов.

Журналіст зазначив, що судячи з документів, до 50% особового складу складали строковики. Проте 12 березня після великих втрат строковиків та прес-конференції, де полонені російські строковики спростували брехню Владіміра Путіна про відсутність таких військовослужбовців в Україні, строковиків з 59-го полку відправили до РФ. Інформацією про особовий та офіцерський склад вже володіють українські військові.

За словами журналіста, українські військові захопили в полон начальника артилерії 59 полку та начальника зв'язку полку армії РФ, а також ще кілька десятків військовослужбовців. Батальйонна тактична група полку повністю розгромлена під Харковом, залишки виведено до РФ на переформування.

«Всі російські військові могли відмовитися від участі в нападі на Україну, всі, кого ми беремо в полон, їхали вбивати добровільно», – наголосив Юрій Бутусов.