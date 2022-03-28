«Укргазбанк» готовий виплатити 100 тис. рублів готівкою російським військовим, які здадуться в полон ЗСУ разом зі зброєю і технікою. Відповідну заяву банк оприлюднив 28 березня.

«Всі ми знаємо, що російському війську бракує мотивації, тому ми вирішили трохи підштовхнути їх до прийняття вірного рішення і готові заплатити більше грошей, ніж пропонують їм вдома. Навіть більше тієї посмертної виплати, на яку спромоглася їхня держава. До того ж разом з грошима вони отримають шанс врятувати своє життя, яке вони точно втратять тільки-но піднімуть зброю в Україні», – вказано у заяві «Укргазбанку»

Кожному російському військовому, який разом зі зброєю та технікою здасться в полон ЗСУ, банк обіцяє виплатити по 100 тис. рублів готівкою.

«Звертаємось до російських військових: здавайтесь і здавайте зброю, бо це ваш шанс зробити бодай єдиний гідний вчинок у своєму нікчемному житті та заробити гроші для родини «на цукор», – написав «Укргазбанк».

Нагадаємо, що українське міноборони України обіцяє російським військовим по 5 млн рублів після здачі в полон. Нещодавно російський військовий здався у полон разом з танком, щоб отримати винагороду. Це перший відомий випадок здачі росіянами військової техніки за гроші.