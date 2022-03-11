Президент України Володимир Зеленський повідомив про створення спеціального координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. За його словами, полонених росіян настільки багато, що потрібно було створити окрему структуру.

«Кількість полонених окупантів сягнула вже такого рівня, що це питання не можна залишати тим структурам, які були в нас до війни. Тому сьогодні Кабінет Міністрів України утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Тисячі солдатів ворога, які були захоплені чи здалися, отримують від нашої держави таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції. Але їх так багато, що потрібна спеціальна структура, яка займатиметься усіма повʼязаними питаннями», – сказав Зеленський у відеозверненні.

Нагадаємо, що за 16 днів війни українські військові вбили вже понад 12 тис. росіян, що вторглись у нашу країну. Військові наголошують, що єдиний шанс для росіян вийти живим з цієї війни – це здатись в полон.

Міноборони України також заявило, що полонених російських солдат віддаватимуть їхнім матерям, якщо вони приїдуть за ними в Київ.

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