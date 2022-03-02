Росіянин взятий у полон у перші дні війни

Міністерство оборони України заявило, що полонених російських солдат віддаватимуть їхнім матерям, якщо вони приїдуть за ними в Київ.

Міноборони повідомило, що спершу російським жінкам треба дізнатися чи перебуває їхній син у полоні. Щоб дізнатися, чи він помер, потрібно перейти на телеграм канал Load 200, а щоб дізнатись, чи він у полоні, потрібно зателефонувати:

+380894201860

+380894201861

+380894201862

Або написати на пошту: vernis_iz_ukraine@gmail.com

Якщо він у полоні, матерям російських солдат треба потрапити до Києва. Зробити це можна через Калінінград або Мінськ. Звідти автобусом або на таксі до польського кордону. Тоді через територію Польщі потрібно потрапити на КПП з Україною.

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