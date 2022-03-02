Україна віддаватиме полонених росіян їхнім матерям, які приїдуть в Київ
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Міністерство оборони України заявило, що полонених російських солдат віддаватимуть їхнім матерям, якщо вони приїдуть за ними в Київ.
Міноборони повідомило, що спершу російським жінкам треба дізнатися чи перебуває їхній син у полоні. Щоб дізнатися, чи він помер, потрібно перейти на телеграм канал Load 200, а щоб дізнатись, чи він у полоні, потрібно зателефонувати:
- +380894201860
- +380894201861
- +380894201862
Або написати на пошту: vernis_iz_ukraine@gmail.com
Якщо він у полоні, матерям російських солдат треба потрапити до Києва. Зробити це можна через Калінінград або Мінськ. Звідти автобусом або на таксі до польського кордону. Тоді через територію Польщі потрібно потрапити на КПП з Україною.
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