З 21 листопада Польща вирішила закрити один пункт перетину кордону з Білоруссю – «Кузніца»

Польща готова до більш жорстких санкцій щодо Білорусі включно з закриттям прикордонних переходів для припинення транспортування вантажів. Про це сказав польський премʼєр Матеуш Моравецький під час зустрічі з естонською колегою Каєю Каллас у Таллінні, передає «Польське радіо».

За його словами, поки Польща вирішила закрити з 21 листопада один пункт перетину кордону з Білоруссю – «Кузніца» («Брузгі» з білоруської сторони). Саме тут на початку листопада мігранти отаборилися та намагалися прорватися на територію Європейського союзу.

«Ми готові закрити й інші пункти перетину кордонів, а також можливості для транзиту та торгівлі, щоб показати економічний тиск на режим Лукашенка», – заявив Моравецький.

Моравецький відзначив, що діяльність білоруських військових може призвести до загострення ситуації.

«Польща зіткнулася обличчям до обличчя з війною нового типу, в якій як зброя використовуються як мігранти, так і хибна інформація. Людей з Близького Сходу використовують як живий щит, штучно нагнатіється енергетична криза. Це гібридна війна, тиск на східні кордони ЄС наростає», – цитує заяву польського премʼєра Матеуша Моравецького «Інтерфакс-Україна».

Також Моравецький оприлюднив заяву в Twitter, де сказав, що розвʼязана Лукашенком гібридна війна проти ЄС є найбільшою спробою дестабілізації Європи за останні 30 років.

Trwa wojna hybrydowa Łukaszenki i Putina przeciwko UE. To największa od 30 lat próba destabilizacji Wspólnoty. nie ulegnie szantażowi i zrobi wszystko, żeby bronić granic UE. Ale PL, LT, LV i EST potrzebują wsparcia. Musimy stanąć razem bronić Europy.https://t.co/OMEtY70vlo — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) November 21, 2021

«Польща не піддастся на шантаж і зробить все, аби захистити кордони ЄС», – зазначив він.

Нагадаємо, Моравецький і раніше говорив, що країни Євросоюзу розглянуть запровадження додаткових, більш жорстких санкцій стосовно Білорусі через створення міграційної кризи на кордонах ЄС. Ці кроки можуть охоплювати повне закриття кордонів з Білоруссю.

Лукашенко у відповідь на це пригрозив перекрити газопровід Ямал-Європа у разі закриття кордонів із Білоруссю.

Раніше Матеуш Моравецький припускав, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю може бути хитрим маневром, яким Росія маскує підготовку до нової агресії проти України.

Аналогічну думку про використання мігрантів для відволікання уваги від дій Росії висловив державний секретар США Ентоні Блінкен кілька днів тому під час розмови з міністром закордонних справ Польщі Збіґнєвом Рау.