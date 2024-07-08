Польща може передати свої літаки Україні , якщо країни НАТО дадуть їм нову авіацію

Польща готова передати свої винищувачі МіГ-29 українським Повітряним силам, якщо отримає сучасні літаки від країн-членів НАТО. У пресслужбі Офісу Президента України у понеділок, 8 липня, повідомили, що мова йде про щонайменше одну додаткову ескадрилью літаків.

За результатами зустрічі у Варшаві 8 липня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали безпекову угоду, в межах якої Польща передбачає можливість перехоплення російських ракет і дронів. Крім того, розглядається питання щодо надання винищувачів радянського зразка МіГ-29, які є на озброєнні Польщі.

«Польща розгляне можливість передачі Україні не менше як однієї додаткової ескадрильї МіГ-29 (щонайменше 14 винищувачів)», – повідомили у пресслужбі ОП.

Під час брифінгу з Володимиром Зеленським після підписання угоди Дональд Туск заявив, що країна не може віддати винищувачі, поки західні союзники не нададуть їм заміну – зокрема, йдеться про сучасні західні винищувачі. Він додав, що передача МіГ-29 не має відбуватися «коштом безпеки Польщі», оскільки, хоч Україна і перебуває у гірші ситуації, «після неї йде Польща».

«Ми сьогодні не можемо так просто віддати винищувачі, бо вони патрулюють наше небо і виконують місію НАТО. Але якщо члени НАТО дозволять замінити ці літаки іншими, то я буду переконувати наших командирів, щоб вони якнайшвидше виконали таке рішення», – повідомив Дональд Туск.

Нагадаємо, під час брифінгу лідери країн також анонсували створення у Польщі легіон добровольців з українських громадян, які там проживають. Навчати їх будуть інструктори НАТО, а Польща забезпечить екіпіруванням та озброєнням. Кожен, хто вирішить вступити до легіону, може підписати контракт із ЗСУ.