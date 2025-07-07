Перевірки на кордоні запровадили на період з 7 липня по 5 серпня

У понеділок, 7 липня, Польща відновила тимчасові перевірки на кордонах з Німеччиною та Литвою з метою зменшення нелегальної міграції. Про це пише видання RMF24.

Відомо, що перевірки, які запровадили на період з 7 липня по 5 серпня здійснюються на 52 пунктах, з яких 13 розташовані на кордоні з Литвою. Для перетину кордону не будуть потрібні додаткові візи або документи, а перевірки здійснюватимуться вибірково.

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що запровадження перевірок є тимчасовою капітуляцією перед проблемою нелегальної міграції.

«Коріння цієї проблеми полягає в тому, що ми поки що не можемо ідеально контролювати зовнішні кордони проти нелегальної міграції, але ми повинні прагнути до цього і якомога швидше відмовитися від тих заходів, які не є типовими для Європейського Союзу, які, дозвольте мені висловитися, є тимчасовою капітуляцією перед проблемою», – зазначив він.

Тоді як через відновлення тимчасового контролю на польсько-німецькому кордоні для легкових автомобілів та вантажівок змінено організацію руху на прикордонних переходах в селах Любешів, Колбасково, Крайник-Дольни, а також у місті Рашкув. Тут діятимуть обмеження швидкості, а частину смуг руху тимчасово закрили.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Сємоняк запевнив, що перевірки мають посилити безпеку, але не ускладнювати життя місцевим мешканцям та туристам.

«Ми зробимо все, щоб ці вибіркові перевірки були якомога менш серйозними для громадян Польщі, Литви та Європейського Союзу. Під час перевірки будуть перевірятися лише ті транспортні засоби, які викликають підозру, що в них можуть проїжджати нелегальні мігранти», – наголосив він.

Нагадаємо, польський уряд у вівторок, 15 жовтня, ухвалив міграційну стратегію на 2025-2030 роки.