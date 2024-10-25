На сьогодні понад 206 тис. іноземців отримали «карту поляка»

Польща планує посилити правила видачі «карти поляка» та набуття громадянства для власників карти. Ухвалені урядом Польщі нові положення міграційної стратегії мають стати «відповіддю на повідомлення про зловживання у процесі репатріації та видачі "карти поляка"». Про це 25 жовтня повідомило «Суспільне» з посиланням на газету Rzeczpospolita.

У матеріалі йдеться, що понад 206 тис. людей сьогодні є власниками «карти поляка», запровадженої у 2007 році. За цей час найбільше карт отримали громадяни Білорусі та України.

Наразі закон про «карту поляка» вимагає від заявника довести, що принаймні один з його батьків, дідусь чи бабуся або двоє прадідусів, чи прабабусь мали польську національність або польське громадянство. Карту також можуть отримати люди, які були активними членами польських організацій щонайменше три роки.

Журналісти зазначають, що від початку це положення викликало занепокоєння. Іноземці, які пред'являли таку довідку в консульстві, не повинні були доводити польське походження.

У звіті Центру міграційних досліджень за червень 2022 року вказується, що з-поміж 162 тис. карт (дані, зібрані сім років тому) менш як 7 тис. (4%) отримали люди без польського походження, які подали довідку.

«Найчастіше ці документи видавали Федерація польських організацій в Україні (2,2 тис.), Спілка поляків в Україні (1,1 тис.) та Спілка поляків у Білорусі (912)», – ідеться у повідомленні.

Окрім того, Польща також посилить правила набуття громадянства для власників «карти поляка». Так, до списку вимог повернеться обов'язкове знання польської мови.

Карта поляка – це документ, який підтверджує приналежність людини з-поза меж Польщі до польської держави й народу. Ця карта дає право на безоплатне отримання довгострокової візи, легальне працевлаштування без спеціального дозволу на роботу, безплатне відвідування всіх музеїв, знижку на проїзд залізницею тощо. Карта поляка є привабливою для іноземців – вже через рік вона гарантує можливість отримання польського громадянства, яке, своєю чергою, дає необмежений доступ до країн ЄС.