Польські військові допомагають прикордонникам стримувати потік нелегальних мігрантів з території Білорусі, 14 серпня 2021

Мігрантська криза, яка почалася на білорусько-литовському кордоні, дісталася Польщі. Від початку серпня до Польщі з території Білорусі пробралися 1935 нелегальних мігрантів, які прибули з країн Близького Сходу та Афганістану.

Як пише в середу, 18 серпня, Polsat, групи нелегальних мігрантів складаються як з кількох людей, так і з кількох десятків. Вони потрапляють до Білорусі, а вже звідти намагаються пробратися до країн Євросоюзу.

Хвиля зростання напливу біженців почалася тиждень тому. Наразі польські прикордонники не пустили в країну щонайменше 1175 осіб. Ще 760 іноземців затримали й помістили в закриті центри. Водночас точна кількість нелегальних мігрантів, які все ж змогли потрапити до Польщі, невідома, оскільки вони форсують зелений кордон і прикордонники не змогли їх усіх перехопити. Біженці часто просять у місцевих жителів їжу чи воду і вимагають викликати поліцію або таксі.

Наразі потік нелегальних мігрантів стримує тисяча солдатів польської армії, які прийшли на підмогу прикордонникам.

Спершу мігрантська криза виникла на кордоні Білорусі й Литви. Від початку року до Литви спробували пробратися понад 4 тис. жителів країн Близького Сходу, Сирії, Іраку, Ефіопії та Афганістану. Журналісти зауважили, що 70% усіх нелегальних мігрантів, які спробували пробратися до Литви, – чоловіки, 30% – жінки. Також у складі цих груп є цілі сім’ї.

Аби стримати потік мігрантів з території Білорусі, Литва почала обгороджувати кордон колючим дротом і платити іноземцям по 300 євро, якщо вони погодяться повернутися в країну свого походження.

Білорусь припинила стримувати мігрантів до Литви і Польщі після того, як ці країни запровадили санкції проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Санкції були введені за жорстоке придушення протестів, які почалися в Білорусі у серпні 2020 року після фальсифікації результатів президентських виборів.