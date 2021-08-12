Україна передала Литві кілька мотків колючого дроту вагою 38 тонн

Україна відправила Литовській Республіці гуманітарну допомогу для посилення охорони кордонів від нелегальних мігрантів, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Більше 38 тонн гуманітарного вантажу відправилися сьогодні, 12 серпня, із України до Литви. Це перший етап допомоги з трьох, яку Україна направляє відповідно до указу президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету міністрів», – сказано в повідомленні.

На фото, прикріплених до повідомлення, видно, що у вантажівці – мотки колючого дроту.

Наприкінці липня Литва звернулася до України з проханням надати гуманітарну допомогу у вигляді колючого дроту, щоби зміцнити кордон через критичне зростання кількості нелегальних мігрантів, які потрапляють у цю державу з території Білорусі. Україна це прохання задовольнила.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ще наприкінці травня 2021 року у відповідь на санкції ЄС заявив, що перестане стримувати рух мігрантів через свою країну. Найбільше із цією проблемою зіткнулася Литва. Ситуація загострилася з початку липня.

2 липня уряд Литви оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації через різке зростання кількості нелегальних мігрантів з боку Білорусі. Пізніше литовська влада також оголосила про будівництво паркану з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. 21 липня президент Литви Гітанас Науседа підписав поправки до законодавства, які обмежують мігрантів у правах.

Загалом протягом останнього місяця до Литви прибули понад 2450 людей – це майже у 33 рази більше, ніж минулого року, і в 66 разів більше, ніж у 2019 році. Здебільшого мігранти є громадянами країн Близького Сходу, найчастіше Іраку.

Усіх нелегальних мігрантів литовські прикордонники розвертають до Білорусі. Тим нелегалам, які погодяться добровільно покинути Литву і повернутися в країну походження, віднедавна почали платити по 300 євро.