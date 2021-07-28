Литва розпочала будівництво огорожі з колючого дроту на кордоні із Білоруссю через різке зростання кількості нелегальних мігрантів

Кабінет міністрів України погодився виділити Литві колючий дріт для будівництва стіни на кордоні із Білоруссю через збільшення потоку нелегальних мігрантів.

Відповідний президентський указ уряд схвалив на засіданні в середу, 28 липня. Тепер його має підписати Володимир Зеленський. Скільки саме колючого дроту має надати Україна наразі невідомо.

Раніше допомогти Литві погодилася Естонія. Вона має передати 100 кілометрів колючого дроту для будівництва стіни на кордоні з Білоруссю, а також збирається відправити Вільнюсу три екіпажі безпілотних літаків.

Що відбувається на кордоні Литви та Білорусі

Протяжність кордону Литви із Білоруссю – 724 кілометри. Останніми тижнями Литва потерпає від великого потоку нелегальних мігрантів з Білорусі. З початку року на литовсько-білоруському кордоні затримали 2839 нелегальних мігранти – це в 35 разів перевищує минулорічний показник.

Більшість мігрантів – громадяни Іраку. Водночас, як вони потрапляють до Білорусі теж невідомо. В такому напливі Литва звинувачує офіційний Мінськ. Ще раніше диктатор Олександр Лукашенко у відповідь на санкції проти нього заявив, що «в умовах тиску Білорусь не буде захищати Європу від нелегальної міграції, наркотрафіку та контрабанди».

Через різке зростання кількості нелегальних мігрантів Литва 2 липня оголосила надзвичайний стан, в згодом почала будувати на кордоні із Білоруссю 550-кілометрову огорожу з колючого дроту. Це будівництво обійдеться для Литви в 40 млн євро.