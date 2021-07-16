Олександр Лукашенко підписав закон, який дозволяє залучати військових при масових заворушеннях. Про це повідомляє прес-служба самопроголошеного президента Білорусі.

Тепер, крім стихійних лих і катастроф, до закону «Про надзвичайний стан» внесені масові заворушення і спроби захоплення влади. У придушенні заворушень зможе брати участь армія.

У підписаному законі конкретизується, що до заворушень відносяться спроби насильницької зміни конституційного ладу, захоплення або присвоєння влади, збройний заколот, що супроводжуються насильницькими діями. Саме за такими звинуваченнями наразі судять затриманих активістів опозиції, які брали участь в мітингах проти Лукашенка.

Таким чином, залучення військових до боротьби з протестами тепер закріплено законодавчо.

Новим законом також уточнюється перелік можливих надзвичайних заходів і тимчасових обмежень, що застосовуються при запровадженні надзвичайного стану. Так, перелік можливих надзвичайних заходів і тимчасових обмежень доповнюється призупиненням випуску і розповсюдження продукції ЗМІ (включаючи іноземні), встановленням особливого порядку акредитації журналістів, обмеженням доступу до інтернет-ресурсів і мережевих видань.

Також законом розширюється коло силових органів, які залучатимуться до забезпечення режиму надзвичайного стану, за рахунок включення їх до числа воєнізованих організацій. Йдеться про сили і засоби МНС, Слідчого комітету, Державного комітету судових експертиз та департаменту фінансових розслідувань.