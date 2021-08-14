Білоруська державна туристична компанія «Центркурорт» координувала завезення нелегальних мігрантів з Ірану до Білорусі а потім відправляла їх до кордону із Литвою. Про це йдеться в спільному розслідуванні аналітичного центру «Досьє» та німецького видання Der Spiegel.

Журналісти виявили, що однієї з фірм, які координують потік нелегальних мігрантів, стала державна туристична компанія «Центркурорт», що входить в структуру управління справами президента Білорусі. Вона на початку травня 2021 року уклала контракт із з білоруською туристичною компанією «Оскартур».

Згодом ця компанія зайнялася активним перевезенням з Іраку до Білорусі. «Оскартур» також звітував про контакти із Fly Baghdad, після чого перевізник запустив регулярні рейси до Мінська, а також звертався в «Центркурорт» з проханням допомогти отримати візи 51 громадянину Іраку, хоча видачею віз займається МЗС, а не Управління справами президента.

Загалом через державну турфірму оформили близько 200 заявок на видачу віз іракцям. Метою поїздки було «проведення мисливський тур». Їх селили в готелях «Мінськ» та «Білорусь», хоча вони там надовго не затримувалися і майже що одразу вирушуали до білорусько-литовського кордону.

Що відбувається на кордоні Литви та Білорусі

Потік незаконних мігрантів в Литву через кордон з Білоруссю різко збільшився за останні кілька місяців – після того, як Литва запровадила проти Білорусі санкції за репресії режиму Лукашенка проти протестувальників.

2 липня через різке зростання кількості нелегальних мігрантів з боку Білорусі уряд Литви оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації. Пізніше литовська влада також оголосила про будівництво паркану з колючого дроту на кордоні з Білоруссю, а президент Литви Гітанас Науседа підписав поправки до законодавства, які обмежують мігрантів у правах.

Загалом протягом останнього місяця до Литви прибули понад 2450 людей – це майже у 33 рази більше, ніж минулого року, і в 66 разів більше, ніж у 2019 році. Здебільшого мігранти є громадянами країн Близького Сходу, найчастіше Іраку.

Усіх нелегальних мігрантів литовські прикордонники розвертають до Білорусі. Тим нелегалам, які погодяться добровільно покинути Литву і повернутися в країну походження, віднедавна почали платити по 300 євро.