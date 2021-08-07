Ірак призупинив усі пасажирські рейси до Мінська на невизначений термін. Про це йдеться в повідомленні Адміністрації цивільної авіації Іраку.

Відповідне рішення стосується усіх авіаперевізників. Літаки відправлятимуть до Мінська лише для того, аби повернути громадян Іраку додому.

Рішення про призупинення усіх польотів до Білорусі також привітав міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

«Тільки разом ми зможемо ліквідувати мережі, які займаються контрабандою людей в ЄС», – написав він у Twitter в суботу, 7 серпня.

Що відбувається на кордоні Литви та Білорусі

Потік незаконних мігрантів в Литву через кордон з Білоруссю різко збільшився за останні кілька місяців – після того, як Литва запровадила проти Білорусі санкції за репресії режиму Лукашенка проти протестувальників. З початку року на білорусько-литовському кордоні затримали понад 4 тис. людей, більшість з них – громадяни Іраку Литовські прикордонники розвертають їх назад до Білорусі, але туди їх вже не пропускають.

Влада Литви оголосила режим надзвичайної ситуації і почала будівництво на кордоні стіни з колючого дроту. Також Литва звинуватила білоруську владу в тому, що вона не перешкоджає нелегальному перетину кордону. Міністр закордонних справ Литви 6 серпня виступив із заявою, в якій попередив мігрантів про небезпеку подорожі в ЄС через Білорусь.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 5 серпня доручив закрити «кожен метр» білоруського кордону, щоб «жодна нога» не ступила на територію Білорусі з суміжної сторони, «чи то з півдня чи з заходу».