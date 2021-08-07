Влада Литви пообіцяла виплачувати по 300 євро мігрантам, які незаконно потрапили в країну, якщо вони погодяться покинути її територію, заявила очільниця департаменту міграції МВС Литви Евеліна Гудзінскайте.

В інтерв’ю місцевій радіостанції LRT вона пояснила, що гроші мігранти отримуватимуть готівкою під час посадки в літак, який вилітає з Литви. Претендувати на цю виплату кожен мігрант зможе лише один раз. Якщо людина знову опиниться на території Литви, то вже не зможе розраховувати на компенсацію, процитувало слова литовської чиновниці «Настоящее время».

Потік незаконних мігрантів в Литву через кордон з Білоруссю різко збільшився за останні кілька місяців – після того, як Литва запровадила проти Білорусі санкції за репресії режиму Лукашенка проти протестувальників. З початку року на білорусько-литовському кордоні затримали понад 4 тис. людей. Литовські прикордонники розвертають їх назад до Білорусі, але туди їх вже не пропускають.

Влада Литви оголосила режим Надзвичайної ситуації і почала будівництво на кордоні стіни з колючого дроту. Також Литва звинуватила білоруську владу в тому, що вона не перешкоджає нелегальному перетину кордону. Міністр закордонних справ Литви 6 серпня виступив із заявою, в якій попередив мігрантів про небезпеку подорожі в ЄС через Білорусь.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 5 серпня доручив закрити «кожен метр» білоруського кордону, щоб «жодна нога» не ступила на територію Білорусі з суміжної сторони, «чи то з півдня чи з заходу».