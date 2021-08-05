Білорусь відправляє до Литви сотні мігрантів з Близького Сходу, а Литва розвертає їх назад

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив силовикам закрити кордон через міграційну кризу у регіоні. Про це він заявив на нараді із силовиками щодо ситуації на кордоні у четвер, 5 серпня, повідомила агенція БЕЛТА.

«З сьогоднішнього дня жодна нога на територію Білорусі з суміжної сторони, чи то з півдня чи з заходу, ступити не повинна. Закрийте кожен метр кордону. Ми недарма вкладали колосальні кошти у прикордонні війська, у наші взагалі силові структури. Народ наш повинен відчувати себе спокійно, він повинен знати, що є мужики, які готові їх захистити», – сказав він.

Зазначимо, що на початку липня у Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає Білорусь (ймовірно, аби помститись за санкції). Цього року з боку Білорусі кордон Литви перейшли понад 4 тисячі мігрантів (це у кілька разів перевищує показник 2020 року). У Литві пояснюють, що до Мінська зі Стамбула і Багдада чотири рази на тиждень літають рейси, а вже на кордоні за сприяння прикордонників нелегалів групами направляють у Литву.

У відповідь на такий потік мігрантів Литва почала їх розвертати назад до Мінська, а також будувати стіну на кордоні із Білоруссю. На початку серпня білоруська сторона повідомила про вбивство іракського мігранта, однак Литва назвала це провокацією Мінська, зазначає «Бабель».

У липні Лукашенко доручив силовикам перекрити кордон з Україною через «потік зброї». У Державній прикордонній службі України згодом підтвердили, що Білорусь змінила умови в’їзду в країну і закрила кордони. В’їхати у країну зможуть лише:

іноземці з дипломатичними паспортами та службовими перепустками;

члени екіпажів;

іноземці, які є близькими родичами або членами подружжя громадян Білорусі або тих, хто має дозвіл на проживання;

іноземці, які їдуть навчатися до Білорусі.

Крім того, Агентство Європейського Союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex, яке допомагає литовським прикордонникам, зафіксувало групу нелегалів, яких супроводжував білоруський відомчий автомобіль.