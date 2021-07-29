Президент Білорусі Олександр Лукашенко таки виконав свою погрозу про закриття кордону з Україною

Білорусь тимчасово призупинила перетин свого кордону на в’їзд від середи, 28 липня. Офіційно це пов’язано із поширенням коронавірусу, проте президент Білорусі Олександр Лукашенко ще 2 липня заявляв, що повністю закриє кордон з Україною.

Як повідомляють у Державній прикордонній службі України, в’їхати у Білорусь зараз можуть:

іноземці, які прямують за дипломатичними і службовими паспортами, за пропусками чи ЄС, а також члени їхніх сімей, які їдуть з ними;

члени офіційних делегацій;

члени екіпажів повітряних суден, суден внутрішнього водного транспорту, поїзних бригад, локомотивних бригад, провідники вантажних вагонів міжнародного залізничного сполучення;

іноземці, які є близькими родичами (батьки, усиновлювачів, діти, в тому числі усиновлені, рідні брати і сестри, баби, діди, внуки), члени подружжя, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Білорусь, або громадян Республіки Білорусь;

іноземці, які прибувають в Республіку Білорусь для отримання освіти (із документами на підтвердження);

іноземці, які прямують для проведення вакцинації від Covid-19.

Окрім того, люди, які в’їжджають в Білорусь із країн, де поширений коронавірус, мають обов’язково пройти 7-денний карантин, навіть якщо подорожують транзитом. А іноземці мають обов’язково показати довідку про негативний ПЛР-тест – інакше їх не пропустять через кордон.

Прикметно, що обмеження із довідками не стосуються іноземців, які мають дозвіл на проживання в Білорусі, а також – громадян Росії. Окрім того, можна перетнути кордон повністю вакцинованим іноземцям, якщо курс вакцинації завершився більше місяця тому.

Нагадаємо, що ще 2 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що дасть розпорядження повністю закрити кордон з Україною буцімто через контрабанду зброї з її території. Утім, у ДПС України спростували інформацію про контрабанду зброї і до середи, 28 липня, не отримували жодної офіційної інформації від державних органів Білорусі про обмеження руху на кордоні.

Додамо, що через поширення у світі штаму коронавірусу «Дельта» український уряд змінив правила в’їзду на територію України і повернув обов’язкові ПЛР-тести для невакцинованих громадян.