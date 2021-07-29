Білорусь закрила свій кордон для українців
Від 28 липня в’їхати на територію Білорусі можуть лише окремі категорії громадян
Білорусь тимчасово призупинила перетин свого кордону на в’їзд від середи, 28 липня. Офіційно це пов’язано із поширенням коронавірусу, проте президент Білорусі Олександр Лукашенко ще 2 липня заявляв, що повністю закриє кордон з Україною.
Як повідомляють у Державній прикордонній службі України, в’їхати у Білорусь зараз можуть:
- іноземці, які прямують за дипломатичними і службовими паспортами, за пропусками чи ЄС, а також члени їхніх сімей, які їдуть з ними;
- члени офіційних делегацій;
- члени екіпажів повітряних суден, суден внутрішнього водного транспорту, поїзних бригад, локомотивних бригад, провідники вантажних вагонів міжнародного залізничного сполучення;
- іноземці, які є близькими родичами (батьки, усиновлювачів, діти, в тому числі усиновлені, рідні брати і сестри, баби, діди, внуки), члени подружжя, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Білорусь, або громадян Республіки Білорусь;
- іноземці, які прибувають в Республіку Білорусь для отримання освіти (із документами на підтвердження);
- іноземці, які прямують для проведення вакцинації від Covid-19.
Окрім того, люди, які в’їжджають в Білорусь із країн, де поширений коронавірус, мають обов’язково пройти 7-денний карантин, навіть якщо подорожують транзитом. А іноземці мають обов’язково показати довідку про негативний ПЛР-тест – інакше їх не пропустять через кордон.
Прикметно, що обмеження із довідками не стосуються іноземців, які мають дозвіл на проживання в Білорусі, а також – громадян Росії. Окрім того, можна перетнути кордон повністю вакцинованим іноземцям, якщо курс вакцинації завершився більше місяця тому.
Нагадаємо, що ще 2 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що дасть розпорядження повністю закрити кордон з Україною буцімто через контрабанду зброї з її території. Утім, у ДПС України спростували інформацію про контрабанду зброї і до середи, 28 липня, не отримували жодної офіційної інформації від державних органів Білорусі про обмеження руху на кордоні.
Додамо, що через поширення у світі штаму коронавірусу «Дельта» український уряд змінив правила в’їзду на територію України і повернув обов’язкові ПЛР-тести для невакцинованих громадян.