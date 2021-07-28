ПЛР-тести для перетину українського кордону повертаються

Кабінет міністрів України вніс зміни до правил перетину українського кордону в умовах пандемії коронавірусу під час засідання 28 липня. Згідно з документом, невакциновані українці та іноземці знову мають робити ПЛР-тести або експрес-тести на антиген і встановлювати додаток «Вдома» для самоізоляції.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, зміни мають стримувати розповсюдження коронавірусу, зокрема нового штаму «Дельта».

«Штам коронавірусу «Дельта» активно шириться західною Європою та країнами, що обирають наші громадяни для літніх подорожей. Ми пропонуємо нові правила перетину кордону, щоб знизити можливість поширення вірусу в Україні, якщо хтось інфікується за кордоном. Самоізоляція або обсервація невакцинованих від Covid-19 людей сприятиме контролю та зменшить шанс нового масштабного спалаху», – цитує Віктора Ляшка прес-службу уряду.

Нові правила почнуть діяти за 7 днів після публікації урядової постанови, тобто – на початку серпня. Для українців правила повернення в Україну будуть такі:

наявність документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу або довідки 063-О про перше щеплення з курсу вакцинації від Covid-19;

якщо документів про вакцинацію немає, потрібно упродовж 72 годин зробити ПЛР-тест або експрес-тест на антиген до коронавірусу, якщо він виявився позитивним, потрібно встановити додаток «Вдома» і розпочати самоізоляцію через 72 години;

у разі неможливості використати застосунок «Вдома», людина перебуватиме в обсервації.

Правила в’їзду для іноземців будуть наступні:

наявність страхового полісу на випадок захворювання на Covid-19 та негативний результат тестування на коронавірус методом ПЛР або експрес-тесту на антиген, зроблений не раніше, ніж за 72 години до перетину кордону;

також можна показати документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу;

якщо документів про повний курс вакцинації немає, як і негативного результату тесту, іноземець встановлює додаток «Вдома» та зобов'язується розпочати самоізоляцію через 72 години.

Нові правила не поширюються на іноземців до 18 років та інших категорій, визначених документами уряду: наприклад, членів екіпажу літака, водіїв-дальнобійників, працівників дипломатичних установ тощо.

Іноземці з посвідкою на постійне проживання в Україні також мають показати документи про повний курс вакцинації від коронавірусу або упродовж 72 годин зробити тест на Covid-19 чи піти на самоізоляцію.

В уряді нагадують, що всі люди, які прибули з Росії чи Індії та перебували на території цих держав більше 7 днів упродовж останніх двох тижнів, мають обов’язково відбути 14-денну самоізоляція без права її дострокового завершення.

Нагадаємо, у Львівській області виявлено трьох хворих на коронавірус штаму «Дельта». За словами медиків, вони одужують.