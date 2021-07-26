Троє мешканців Львівщини, в яких кілька днів тому підтвердили штам коронавірусу «Дельта», одужують. Про це повідомила головна санітарна лікарка регіону Наталія Тімко.

«Згідно з інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, ми знаємо, що крім ураження легень може страждати слуховий апарат та шлунок. Якщо говоримо про трьох людей, у яких підтвердили штам «Дельта», то якихось надзвичайних симптомів не спостерігалось: один пацієнт уже виписаний зі стаціонару, двоє ще в лікарні і з позитивною динамікою готуються до виписки», – розповіла Наталія Тімко.

Також вона повідомила: дослідження трьох інших зразків чекають, їх відправили в Центр громадського здоров'я. Ще Наталія Тімко додала, що наразі будь-яка вакцина від коронавірусу ефективна проти «Дельти».

«Є, щоправда, публікації щодо зниженої дії препаратів: наприклад, щеплюють людину двома дозами «Pfizer», який має загальний ефект 95%, то при варіанті з «Дельтою» показник може бути знижений до 88%. Але це все одно високо: люди залишаться живими, складного перебігу хвороби в них не буде», – зазначила вона.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 липня, на Львівщині підтвердили три випадки зараження «Дельтою». Двоє хворих повернулись із Великої Британії, один — з Росії.

Зазначимо, що МОЗ прогнозує повернення локдауну в Україні через поширення Covid-19.

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