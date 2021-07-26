Значне погіршення когнітивних здібностей спостерігають у людей, які перебували на ШВЛ

Група британських та американських науковців знайшла докази зв'язку між коронавірусним захворюванням Covid-19 і порушеннями роботи мозку. Про це повідомляє Forbes з посиланням на дослідження, опубліковане в медичному журналі The Lancet.

Як повідомляється, науковці протестували понад 80 тис. людей впродовж 2020 року. Учасники пройшли дев'ять видів тестів, які використовуються для оцінки різних аспектів людської свідомості, здатності планувати і міркувати, а також пам'яті, уваги і здатності аналізувати емоції. В результаті вчені зафіксували когнітивні порушення, які, на їхню думку, не можна пояснити різницею респондентів у віці і освіті або іншими демографічними та соціально-економічними факторами.

Порушення виявилися найбільш помітними у випадку таких функцій мозку як міркування, рішення задач і планування, вказали вчені. Ці результати відповідають опису так званого довгого коронавірусу, в разі якого люди часто стикаються з «туманом в голові», а також проблемами з концентрацією і вибором відповідних слів, зазначається в дослідженні.

Виключивши фактори статі, віку, освіти, соціального статусу та інших відмінностей, дослідники дійшли висновку, що у перехворілих на Covid-19 спостерігається значне погіршення когнітивних здібностей у порівнянні з контрольною групою. При цьому вчені відзначили, що у тих, хто переніс захворювання вдома, цей показник виявився набагато менше, ніж у тих, хто був госпіталізований і перебував на штучній вентиляції легень. Серед тих, хто хворів, залишаючись вдома, показник виявився близький до зафіксованих у госпіталізованих, але не перебували на ШВЛ.

Дослідники вказують також на зростаюче число досліджень про «довгий коронавірус». Однак вони вказують, що в багатьох з цих робіт мало інформації про те, чи пов'язаний Covid-19 з об'єктивно вивченими когнітивними порушеннями. У той час як в новому дослідженні проаналізовано великий обсяг даних, який охоплює широке коло жителів Великобританії, підкреслюється в доповіді.