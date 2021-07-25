Вакцинованим українцям можуть надати певні привілеї у випадку ймовірного посилення карантину. Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю виданню «Апостроф», опублікованому 25 липня.

На питання журналіста про те, чи дозволять щепленим відвідувати кінотеатри чи ресторани, Кузін відповів, що така можливість розглядається.

«Це все буде вирішуватися відповідною постановою Кабінету міністрів. Дійсно, ми розглядаємо в майбутньому таку можливість. Йдеться про використання "внутрішнього" ковідного сертифіката. Це електронний документ, який ви зможете згенерувати в додатку "Дія", який підтверджує факт щеплення проти Covid-19», – розповів він.

З його слів, також розглядається можливість дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками. Кузін вважає, що «це допоможе зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян».

За прогнозами МОЗ, через штам «Дельта» Україна вже до осені 2021 року може знову опинитися в «червоній» зоні епіднебезпеки. Раніше у ВООЗ повідомили, що цей штам коронавірусу, стає домінуючим у світі.

Зараз найбільше інфікованих цим варіантом – у Росії, Великій Британії та Португалії. За оцінками медиків, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, ніж штам «Альфа», який вперше виявили у Великій Британії. «Дельта» вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна лише завдяки вакцинації.