Усі області України перебувають у «зеленій» зоні карантину. При цьому у двох регіонах один із епідеміологічних показників не відповідає нормі. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Так, у Луганській та Херсонській областях динаміка рівня госпіталізації через Covid-19 перевищує допустиме значення. Воно має бути не вище 50%, однак у Луганській області цей показник – 58,3%, а у Херсонській – 69,8%. Інші показники відповідають нормі.

23 липня, в Україні було зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 51, медпрацівників – 20.

За прогнозами МОЗ, через штам «Дельта» Україна вже до осені 2021 року може знову опинитися в «червоній» зоні епіднебезпеки.

В Україні перші випадки зараження штамом коронавірусу «Дельта» зафіксували ще у червні. Новий штам Covid-19 виявили у Києві у двох пацієнтів. Ще два випадки захворювання цим штамом 14 липня підтвердили у двох мешканців Закарпаття. Всі вони нещодавно повернулися із Росії.