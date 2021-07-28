До кінця року Україна має отримати 47 млн доз вакцини від коронавірусу

Кабінет міністрів України під час засідання у середу, 28 липня, змінив національний план вакцинації. Планується, що до кінця 2021 року вдасться вакцинувати від коронавірусу більшість дорослого населення.

Як повідомляє прес-служба уряду, до кінця року Україна очікує поставки ще 47 млн доз вакцини різних виробників.

«За кошти державного бюджету буде привезено 20 мільйонів доз вакцини від компанії Pfizer. Цієї кількості вакцин буде достатньо, щоб виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році. Саме таке першочергове завдання стоїть перед Міністерством охорони здоров’я», – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що в Україні працюють вже майже 2900 пунктів щеплень та центрів вакцинації.

Додамо, що станом на 28 липня в Україні від коронавірусу зробили 5 081 924 щеплень (+143 328 за попередню добу). З них першу дозу отримали 3 264 713 людей (+86 952 за попередню добу).

Водночас президент Володимир Зеленський 28 липня під час форуму «Україна 30. Децентралізація» заявив, що до вересня потрібно створити таку інфраструктуру для вакцинації в Україні, щоб робити за день 200-250 тисяч щеплень.