Люди отримали соціальну допомогу, коли вже повернулися в Україну

700 українців, які вирішили повернутися в Україну, але не повідомили про це польське управління соціального страхування (ZUS), будуть змушені повернути соціальні виплати, які вони отримали перебуваючи поза межами Польщі. Про це повідомляє польське інформагентство RMF24.

Як повідомляється, більшість біженців оформила в Польщі допомогу по догляду за дитиною «500+». Цю допомогу виплачують щомісяця в розмірі 500 злотих на кожну дитину.

Видання нагадує, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Польщі прибуло майже 3,5 млн українців. З них для отримання допомоги зареєструвалося лише 1,1 млн. Ще близько 1,4 млн біженців уже повернулося додому.

Водночас в управлінні соціального страхування повідомили про 700 випадків, коли українські громадяни вже перебували вдома, а їм надійшов черговий транш соціальних виплат з Польщі. Річ у тому, що Державна організація, яка відповідає за питання соціального страхування, має доступ до системи прикордонного контролю, а тому отримувала дані коли громадянин України, який перебуває у Польщі, перетнув польсько-український кордон. Тепер таких людей зобов'яжуть повернути отримані кошти.

Видання зазначає, що наразі в Польщі діє спеціальний закон, який гарантує українцям, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, тимчасовий захист. Згідно з ним, така людина має право виїздити за межі країни, але не довше ніж на 30 днів (сумарно), оскільки втратить право на всі пільги. Якщо вона попередньо не поінформує про це ZUS, зобов'язана буде повернути не тільки кошти, а й відсотки.