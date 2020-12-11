Бандера – невдаха, з якого зробили героя і вбивцю.

Вантажівкою з плакатом «Бандера» керував водій з України

Польському перевізнику довелося вибачатися через вантажівку, український водій якої розмістив на лобовому склі великий банер з написом «Бандера», повідомило в п’ятницю, 11 грудня, видання Onet.

Водій, який працював на одну зі свентокшиських транспортних компаній, розмістив за склом великий банер з прізвищем Бандери, що охоплює майже всю ширину кабіни. Таким чином, напис «Бандера» став одним з найпомітніших елементів вантажівки, привертаючи увагу більше, ніж, наприклад, позначення перевізника.

При цьому вантажівка здійснювала міжнародні рейси на польських реєстраційних номерах. Хтось сфотографував її на території Італії, фотографія потрапила в Facebook і відразу ж викликала там величезний скандал.

Тему висвітлили польські ЗМІ, зокрема портал Lublin112.pl. Його автори повідомили про банер власнику вантажівки, попросивши прояснити справу. Компанія розмістила свою відповідь на Facebook.

«У зв'язку з інформацією, що надходить до нас вчора / сьогодні, ми безапеляційно відмежовуємося від пропаганди діяльності будь-якої ідеології, з якою був пов'язаний Бандера. Ми прекрасно розуміємо серйозність ситуації. Ми не терпимо таких дій. Ми нічого не знали про цю ситуацію, ми про все дізналися з Facebook. Ми вибачаємося перед усіма, хто постраждав від цієї ситуації. Водія притягнули до відповідальності. Ми відреагували відразу після отримання інформації», – заявив перевізник.

До відповіді компанія долучила фото, на якому скло вантажівки вже позбавлене напису «Бандера».

Зазначимо, що поляки вважають Степана Бандеру військовим злочинцем, який, зокрема, відповідальний за Волинську різанину.