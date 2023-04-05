Росія мала з польською компанією два контракти

Польська компанія PKN Orlen розірвала всі нафтові контракти з російською компанією «Татнєфть». Це відбулося після припинення російських поставок нафти у відповідь на передачу Польщею танків Leopard для України.

Про це повідомив директор PKN Orlen Даніель Обайтек Polsat у вівторок, 4 квітня. Поставки нафти з Росії трубопроводом «Дружба» припинилися у лютому 2023 року, одразу ж після того, як Польща передала України перші танки Leopard.

«Ці контракти більше не існують. Контракт із “Роснєфтью” закінчився в січні, ми його не продовжували. Другий контракт з "Татнєфтью"припинився після візиту Джо Байдена до Польщі, коли нафта перестала текти, і у нас виникла суперечка про розірвання контракту. На цій підставі ми розірвали цей контракт без штрафних санкцій», – повідомив Даніель Орбайтек.

Директор PKN Orlen зазначив, що Росія постачала лише 10% палива, тому його можна буде замінити нафтою з інших напрямків. Контракт з «Татнєфтью» розірвали кілька днів тому, і це не вплине на ціни на пальне в Польщі, заявив Даніель Орбайтек.