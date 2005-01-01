Польська поліція назвала попередню причину авіакатастрофи літака Юрія Чижмаря

Аварія трапилась у суботі, 9 червня

Поліція Ряшівського воєводства оприлюднила попередню причину авіакатастрофи легкомоторного літака із народним депутатом Юрієм Чижмарем на борту, інформує сайт nowiny24.pl.

Як інформував ZAXID.NET, інцидент трапився у суботу, 9 червня. Легкомоторний літак Van's RV-10 із українським державним знаком UR-PMAV під час заходу на посадку розбився за 100-150 метрів до злітно-посадкової смуги. На його борту було троє людей: нардеп з Радикальної партії Юрій Чижмарь, а також Володимир Васильєв і Данило Береговий. Унаслідок катастрофи Юрій Чижмарь постраждав найбільше, його забрав вертоліт екстреної медицини.

«Попередня причини аварії – раптова втрата потужності двигуна під час задходу на посадку», - повідомила Марта Табаш-Ригель, речник коменданта поліції Ряшівського воєводства.

Місцевий сайт nowiny24.pl, повідомив, що одного із пілотів та 20-річного пасажира літака відпустили з лікарні ще у неділю, 10 червня.

Згідно з даними реєстру цивільних повітряних суден України власником літака RV-10 із державним номером UR-PMAV є ТзОВ «АКВАНОВА ГІДРОРЕСУРС» (Київ). Його засновниками є Ігор Владиславович Тинний та Катерина Іванівна Чижмарь, дружина Юрія Чижмаря. У тому ж реєстрі цивільних повітряних суден зазначені рік виготовлення літака, який сьогодні розбився у Ряшеві - 2018, а також дата видачі реєстраційного посвідчення - 23 травня 2018 року.

Літак Van's RV-10 - це чотиримісний одномоторний літак, який виготовляє фірма Van's Aircraft (США). Вартість нового літака коливається від 114 до 127 тис. доларів.