У Польщі розбився легкомоторний літак із нардепом Юрієм Чижмарем на борту

Це вже друга авіакатастрофа в Підкарпатському районі на цьому тижні

У аеропорту Ясьонка польського міста Ряшів при заході на посадку розбився легкомоторний літак Van's RV-10. Літак зареєстрований в Україні і має державний знак UR-PMAV. У результаті авіакатастрофи постраждали три людини, одна людина у важкому стані була доставлена до лікарні гелікоптером, повідомляє TVN24.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук, на борту літака був його колега по фракції Юрій Чижмарь.

«У польському Жешуві розбився легкомоторний літак на борту якого перебував наш колега народний депутат від Радикальної партії Юрій Чижмарь. Юрій наразі в лікарні», — повідомив Мосійчук.

У зв'язку з цим інцидентом, рейсовий літак з Варшави, який прямував у Ряшеві, повернувся в польську столицю. Ще один рейс - з Лондона - направили в аеропорт Кракова, але о 16:30 за місцевим часом аеропорт відновив роботу.

Фото TVN24

Як інформує LB.ua, посилаючись на джерело у Держприкордонслужбі, аварія літака RV-10 з реєстраційним номером UR-PMAV сталася під час перельоту зі Львова в Ряшів.

Тяжко постраждав народний депутат України Юрій Чижмарь з Радикальної партії, двоє інших постраждалих - Володимир Васильєв і Данило Береговий.

Згідно з даними реєстру цивільних повітряних суден України власником літака RV-10 із державним номером UR-PMAV є ТзОВ "АКВАНОВА ГІДРОРЕСУРС" (Київ). Його засновниками є Ігор Владиславович Тинний та Катерина Іванівна Чижмарь, дружина Юрія Чижмаря. У тому ж реєстрі цивільних повітряних суден зазначені рік виготовлення літака, який сьогодні розбився у Ряшеві - 2018, а також дата видачі реєстраційного посвідчення - 23 травня 2018 року.

Літак Van's RV-10 - це чотиримісний одномоторний літак, який виготовляє фірма Van's Aircraft (США). Вартість нового літака коливається від 114 до 127 тис. доларів.