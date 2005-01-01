Нардепа Юрія Чижмаря виписали зі шпиталю після аварії українського літака у Польщі

Поліція ще хоче допитати всіх учасників авіапригоди, після чого вони зможуть виїхати з Польщі

Життю трьох українців, які перебували на борту легкомоторного літака Сessna, що зазнав аварії у Польщі у суботу, 9 червня, нічого не загрожує. Про це повідомляє «Укрінформ».

«За останньою інформацією, депутата Чижмаря виписано зі шпиталю в Ряшеві, а ще одну особу, яка перебувала з ним у літаку, переведено до шпиталю в населеному пункті Рудня Мала. Життю цієї особи не загрожує небезпека», – повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк.

За його словами, поліція ще хоче допитати всіх учасників авіапригоди, після чого вони зможуть виїхати з Польщі.

Павлюк зазначив, що йому не вдалося порозмовляти ані з Чижмарем, ані з іншими учасникам авіапригоди, оскільки, за словами лікарів у ряшівському шпиталі, українці не захотіли зустрічатися з представниками генконсульства України в Любліні.

Речниця поліції Підкарпатського воєводства Марта Табаш-Ригель повідомила, що, за попередніми оцінками поліції, літак упав через різке зниження оборотів двигуна, повітряне судно не долетіло до злітної смуги 200 метрів.

Вона підтвердила, що на борту Сessna було троє чоловіків віком 44, 48 і 30 років.

Як інформував ZAXID.NET, 9 червня, стало відомо, що в аеропорту польського Ряшева під час посадки розбився легкомоторний літак, зареєстрований в Україні. За даними Держприкордонслужби України, аварія літака RV-10 з реєстраційним номером UR-PMAV сталася під час перельоту зі Львова до Ряшева. Крім Чижмаря, двоє інших постраждалих - Володимир Васильєв і Данило Береговий.