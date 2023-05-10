Попри заяви росіян про порушення міжнародного права, посольство не оскаржило перерахунок

Польська прокуратура перерахувала на власний рахунок гроші, які намагалися вивести російські чиновники з рахунків посольства Росії. Правоохоронці кваліфікували 1,1 млн доларів з російського посольства як речові докази, повідомило у середу, 10 травня, польське видання Rzeczpospolita.

Загалом прокуратура перерахувала з рахунків торговельного представництва посольства Росії 800 тис. злотих та 912 тис. доларів. Правоохоронці запідозрили, що гроші посольства можуть використовуватися для відмивання чи задля фінансування російського тероризму, та заблокували рахунки представництва РФ в банку Santander.

«Підозра виникла, коли на початку березня 2022 року російські дипломати намагалися зняти значні суми готівкою – двічі приблизно по пів мільйона доларів, потім 300 тис. доларів, і ще двічі – по 500 тис. злотих. Платіж заблокував Генеральний інспектор фінансової інформації та повідомив про це у прокуратуру», – пише видання.

Попри заяви російського посла у Польщі Сєргєя Андрєєва про порушення міжнародного права, у червні 2022 року блокування рахунків представництва визнали законним. У квітні 2023 року російський посол заявив, що Польща вилучила з рахунків дипломатичного та торговельного представництв посольства заблоковані кошти. Це підтвердив прокурор Даріуш Жондло, який розслідує цю справу. Він заявив, що посол не подав оскарження до суду, тому гроші можна законно перерахувати.

«Рішення про зміну юридичної форми зберігання заблокованих коштів не було оскаржене в суді. Воно є юридично обов'язковим», – заявив Даріуш Жондло.

Вилучені кошти, які перерахувала прокуратура, розглядаються як речовий доказ протиправної діяльності російського посольства. Розслідування щодо росіян триває.