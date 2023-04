Влада Варшави повернула державі приміщення середньої школи при посольстві РФ. Спочатку російські дипломати відмовлялися відкрити ворота, тому представникам влади довелося викликати слюсаря. Про це у суботу, 29 квітня, повідомив у Twitter мер Варшави Рафал Тшасковський, посилаючись на відповідне рішення окружного суду, яке було прийняте ще у 2016 році.

Йдеться про будівлю 1936 року, яку придбав польський співак і актор Ян Кепура. Після Другої світової комуністи націоналізували приміщення та передали його радянському посольству. Там відкрили середню школу для дітей працівників дипломатичного представництва. Після розпаду СРСР будівля перейшла до російського посольства. Однак у 2010 році місто розірвало договір. Відтоді влада Варшави намагалася повернули контроль над будівлею.

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясина у коментарі Reuters зазначив, що будівля школи посольства належить державі. Також він сказав, що Росія має право протестувати, але Польща діє в межах закону.

«Наша думка, підтверджена судами, полягає в тому, що це майно належить польській державі й було незаконно захоплено Росією», – наголосив Ясина.

У мерії Варшави пояснили, що 29 квітня виконали рішення суду, який зобов’язав Росію передати це майно. Робота зі звільнення приміщення від росіян тривали з ранку до обіду.

«Ми забрали ще одну незаконно захоплену Російською Федерацією будівлю. Судовий виконавець щойно закінчив свою діяльність за адресою вул. Келецька 45», – прокоментував Рафал Тшасковський, додавши, що будівля збереже початкове призначення і у новому навчальному році у ній буде школа.

The #Warsaw City Hall is evicting employees of the school at the #Russian Embassy in the #Polish capital.#Moscow will protest about this, said Ambassador Sergei Andreev. pic.twitter.com/Kz1OAssWdp