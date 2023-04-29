Влада Варшави намагалася повернули контроль над будівлею з 2010 року

Влада Варшави повернула державі приміщення середньої школи при посольстві РФ. Спочатку російські дипломати відмовлялися відкрити ворота, тому представникам влади довелося викликати слюсаря. Про це у суботу, 29 квітня, повідомив у Twitter мер Варшави Рафал Тшасковський, посилаючись на відповідне рішення окружного суду, яке було прийняте ще у 2016 році.

Йдеться про будівлю 1936 року, яку придбав польський співак і актор Ян Кепура. Після Другої світової комуністи націоналізували приміщення та передали його радянському посольству. Там відкрили середню школу для дітей працівників дипломатичного представництва. Після розпаду СРСР будівля перейшла до російського посольства. Однак у 2010 році місто розірвало договір. Відтоді влада Варшави намагалася повернули контроль над будівлею.

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясина у коментарі Reuters зазначив, що будівля школи посольства належить державі. Також він сказав, що Росія має право протестувати, але Польща діє в межах закону.

«Наша думка, підтверджена судами, полягає в тому, що це майно належить польській державі й було незаконно захоплено Росією», – наголосив Ясина.

У мерії Варшави пояснили, що 29 квітня виконали рішення суду, який зобов’язав Росію передати це майно. Робота зі звільнення приміщення від росіян тривали з ранку до обіду.

«Ми забрали ще одну незаконно захоплену Російською Федерацією будівлю. Судовий виконавець щойно закінчив свою діяльність за адресою вул. Келецька 45», – прокоментував Рафал Тшасковський, додавши, що будівля збереже початкове призначення і у новому навчальному році у ній буде школа.

The #Warsaw City Hall is evicting employees of the school at the #Russian Embassy in the #Polish capital.#Moscow will protest about this, said Ambassador Sergei Andreev. pic.twitter.com/Kz1OAssWdp — NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2023

«Нам довелося застосувати силу, щоб проникнути на територію, де розташовані дві будівлі. Спочатку російська сторона відмовилася відчинити ворота та хвіртки. Довелося викликати слюсаря, який за допомогою інструментів відчинив двері», – пояснив заступник мера Варшави Томаш Братек.

За його совами, коли співробітники посольства РФ побачили, що представники варшавської влади не відмовляться від своїх намірів, то добровільно передали ключі від приміщення.

Братек додав, що, за словами російської сторони, у приміщенні проживало 27 людей. Він зазначив, що все майно перебуває в доброму стані та може використовуватися в освітніх цілях.

Школа була тимчасово закрита після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Окрім того, рішенням окружного суду Варшави від 18 січня 2016 року Росія повинна відшкодувати Польщі 30 млн злотих за незаконне користування будівлею.

У міністерстві закордонних справ Росії відреагували на інцидент і заявили, що «цей зухвалий крок Варшави, який виходить за межі цивілізованих міждержавних відносин, не залишиться без жорсткої реакції та наслідків для польської влади».

«Ми розцінюємо цей останній ворожий акт польської влади як грубе порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року та як посягання на російську дипломатичну власність у Польщі», – сказали в російському міністерстві.

Заступник голови радбезу РФ Дмітрій Медведєв у своєму Twitter написав, що «не бачить більше сенсу підтримувати дипломатичні відносини з Польщею» та заявив, що ця держава не повинна існувати, доки там при владі «русофоби», а «в Україні повно польських найманців, яких треба безжально винищувати як смердючих щурів».