Фермери брали активну участь у блокаді українського кордону

Європейська комісія виділила 230 млн євро допомоги для польських фермерів, щоб відшкодувати їхні збитки, які завдало вторгнення Росії в Україну. Про це у п’ятницю, 19 січня, повідомляє Radio Opole.

Як повідомляється, оголошена допомога складатиметься з обмежених сум у формі прямих субсидій. Від цього зможуть виграти виробники кукурудзи, які ризикують втратити фінансову ліквідність через труднощі на аграрному ринку, спричинені війною між Росією та Україною.

Підтримка не перевищуватиме 280 тис. злотих. євро на бенефіціара і буде надана не пізніше 30 червня 2024 року.

Європейська комісія заявила, що програма є «необхідною, відповідною та пропорційною для усунення серйозного зриву в економіці» Польщі. У цю допомогу включили доплати для виробників кукурудзи, які були однією з вимог учасників блокади кордону з Україною.

За реалізацію субсидій відповідатиме Агенція з реструктуризації та модернізації сільського господарства. Однак коли саме розпочнеться прийом заявок, поки невідомо. Міністерство сільського господарства запропонувало ставки в залежності від воєводства, інформує Nasza Miasto.

Нагадаємо, що раніше міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак повідомив про досягнення домовленостей з польськими перевізниками щодо тимчасового зняття блокади з пунктів пропуску на кордоні з Україною, що були заблоковані з 6 листопада минулого року. Причиною страйку, активну участь в якому брали проросійські організації Польці, називали «надмірну конкуренцію» після ухвалення «транспортного безвізу» між Україною та країнами ЄС.