Тепер польський міністр вимагає ліцензування продуктів, які надходять до Польщі

Єврокомісія відхилила прохання міністрів Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини повернути митні збори на імпорт українського зерна. Про це розповів міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський (Czesław Siekierski) виданню Business Insider.

За словами Чеслава Сєкерського, запроваджене ембарго на українську продукцію «певною мірою заспокоїло ситуацію на польському ринку, але в політичному сенсі воно було сприйняте погано». Україна та Єврокомісія виступають проти таких дій, тому його довелося скасувати.

«Єврокомісія готує проект постанови про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року», – розповів Чеслав Сєкерський.

Міністр також заявив, що імпорт продукції з України має негативні наслідки для низки країн західної Європи і йдеться не лише про зерно. За його словами, Франція, Австрія, а також Німеччина говорять про загрози ринкам зерна, птиці, фруктів і цукру.

«Ці країни кажуть, серед іншого: про необхідність відновлення тарифних квот, дію яких зараз призупинено згідно з правилами ЄС. Польща підтримує ці вимоги, ми звернулися до Єврокомісії з проханням відновити тарифні квоти на деякі чутливі продукти, але це було відхилено Єврокомісією», – повідомив Чеслав Сєкерський.

Чеслав Сєкерський також розповів, що представив план дій польської влади та сформулював нові очікування щодо Зеленої угоди та спільної сільськогосподарської політики. Зокрема, ліцензування продуктів, які надходять до Польщі.

Як повідомляв ZAXID.NET, міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини надіслали до Єврокомісії лист із вимогами повернути мито на імпорт українського зерна. Вони вважають, що дешевша сільськогосподарська продукція з України поглинає їхні експортні ринки.

Водночас, у вівторок, 16 січня, польські страйкарі завершили акції протесту біля всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак заявив, що міністерство підписало угоду з протестувальниками щодо блокади польсько-українського кордону.