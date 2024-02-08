страйкарі висловлюють невдоволення рішенням Єврокомісії

Польські фермери розпочинають нову хвилю масових протестів. У п’ятницю, 9 лютого, вони планують блокувати практично всі головні дороги у Польщі. Крім того, страйкарі анонсували блокаду пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Польські митники сповістили українських колег про те, що у п'ятницю, 9 лютого, об 11:00 страйкарі планують розпочати блокаду пункту пропуску «Дорогуськ - Ягодин». Акція протесту погоджена із місцевою владою до 9 березня 2024 року.

«Протестувальники мають намір здійснювати пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також буде здійснюватися безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, також польські фермери 9 лютого планують блокувати рух вантажівок з 10:00 у пунктах пропуску «Рава-Руська» та «Шегині».

Крім того, у понеділок, 12 лютого, фермери Польщі планують частково блокувати роботу пункту пропуску «Зосин-Устилуг». Легкові автомобілі та автобуси пропускатимуть у звичному режимі, а от вантажівки масою до 7,5 тонн пропускатимуть по три авто за годину в кожну сторону.

Також 9 лютого фермери анонсували протести у Польщі. Вони планують перекрити майже всі головні дороги країни. Таким чином страйкарі висловлюють невдоволення рішенням Єврокомісії, яка запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС.

Протести фермерів підтримує заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак [Michał Kołodziejczak]. Він наголошує, що особисто «розуміє занепокоєння фермерів».

До слова, у неділю 4 лютого польське міністерство сільського господарства заявило про надмірний імпорт агропродукції з України. Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що великий експорт товарів з України до країн ЄС витісняє польських виробників з ринків Євросоюзу. Також міністр висловив здивування щодо високого експорту одноденних курчат з країн ЄС в Україну. Він повідомив, що наразі необхідний аналіз на основі детальних даних.

Нагадаємо, 31 січня Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн-членів.