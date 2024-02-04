Заступник міністра сільського господарства Польщі

У неділю, 4 лютого, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак [Michał Kołodziejczak] приїхав із перевіркою до пункту пропуску «Дорогуськ», що межує із українським «Ягодин». Польський урядовець заявив, що контролюватиме та перевірятиме якість продукції, яку ввозять з України. Про це повідомило польське радіо RMF24.

За словами Міхала Колодзєйчака, це другий пункт пропуску, який він відвідав із перевіркою. У суботу, 3 лютого, заступник міністра «цілий день провів із перевірками у Грубешуві».

«Нульова толерантність до будь-яких порушень. Я охоронятиму польських фермерів і польське виробництво продуктів харчування. Ні в кого не буде сумнівів, що наш ринок добре захищений. Прем’єр-міністр Дональд Туск чітко сказав: ніхто не повинен мати найменші сумніви, що до Польщі потрапляють заборонені українські товари», – заявив Міхал Колодзєйчак.

Міхал Колодзєйчак також опублікував у соцмережі Х фото замороженої малини з України, яка, на думку заступника міністра, є неякісною.

«Після такої малини висновок один: ембарго на українську заморожену малину, якої у 2023 році до Польщі надійшло понад 60 тис. тонн», – заявив Міхал Колодзєйчак.

Zapleśniałe maliny cofnięte na Ukrainę.



Po takich malinach może być jeden wniosek: embargo na ukraińskie maliny mrożone, których do Polski w 2023 roku przyjechało ponad 60 tysięcy ton. pic.twitter.com/smqP7953C5 — Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) February 4, 2024

Також Міхал Колодзєйчак розкритикував цукор, який завезли до Польщі з України.

«Товари, що знаходяться в дорозі…Цукор мав, м’яко кажучи, “дивний” запах. Мені пояснили, що таке може бути, тому що це промисловий цукор, наприклад для джемів. На мій погляд, це питання потрібно ретельно з'ясувати, а якщо ні, то повертати в Україну. Нульова терпимість. При потребі буду через день на кордоні», – написав у соцмережі Х Міхал Колодзєйчак.

Nie tylko sprawdzałem dokumenty i rozmawiałem z urzędnikami.

Przede wszystkim kontrolowałem to co faktycznie jest w wagonach i samochodach.

Sposób zapakowania i jakość produktów, która według mnie pozostawia wiele do życzenia.



Jakie są wnioski?

Towar, który jedzie tranzytem… pic.twitter.com/guIF0aSckh — Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) February 4, 2024

За словами польського урядовця, контроль української продукції посилюватиметься. Зокрема, до перевірок будуть залучені санітарно-епідеміологічна служба, Генеральна інспекція комерційної якості сільськогосподарської та харчової продукції, ветеринарна медицина, прикордонна служба та інші установи.

Як інформував ZAXID.NET, Єврокомісія відхилила прохання міністрів Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини повернути митні збори на імпорт українського зерна. 31 січня Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн-членів.