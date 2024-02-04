Міністр сільського господарства та його підопічні провели перевірки у чотирьох КПП на кордоні з Україною

Польське міністерство сільського господарства заявило про надмірний імпорт агропродукції з України. У неділю, 4 лютого, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський повідомив, що під час перевірки на кордоні виявили надмірну кількість імпорту з України.

«У Гребенному є надмірний імпорт цукру, олії та зернових продуктів, таких як борошно, зернові вироби, особливо кукурудза, на ринок Польщі також підтверджено», – заявив Секерський.

Під час перевірок у КПП «Медика» та «Гребенне» міністр заявив, що також необхідно посилити ветеринарні інспекції на кордонах. 4 лютого інспекції у пунктах пропуску «Дорогуськ» та «Грубешів» проводив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак, який заявив, що посилить перевірки на кордоні.

«Також непокоїть те, що кінцевими одержувачами багатьох перевезень є країни Балтії: Литва та Латвія. Можна припустити, що товар, який перевозять до них, повернуть до Польщі», – йдеться на сторінці міністерства сільського господарства.

Чеслав Секерський також заявив, що великий експорт товарів з України до країн ЄС витісняє польських виробників з ринків Євросоюзу. Також міністр висловив здивування щодо високого експорту одноденних курчат з країн ЄС в Україну. Він повідомив, що наразі необхідний аналіз на основі детальних даних.

Нагадаємо, 4 лютого Польща заявила про посилення перевірок продукції з України. Заступник міністра сільського господарства Колодзєйчак опублікував фото нібито зіпсованої малини, виявленої під час перевірки, а також поскаржився нібито на дивний запах цукру.