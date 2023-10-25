Українка приховала рекордну партію бурштину

Люблінські митники виявили 67,4 кг бурштину, який українка намагалася перевезти до Польщі через пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне». Українську ділянку кордону контрабандистка пройшла безперешкодно, а польські митники виявили у спеціально облаштованих сховищах автомобіля бурштин різного розміру. Вартість каміння оцінили у 870 тис. злотих (7,5 млн грн за курсом НБУ). Польські митники кажуть, що це найбільша вилучена цього року контрабанда бурштину в межах Люблінського воєводства.

«Співробітники митниці виявили бурштин під час огляду легкового автомобіля Ford, на якому громадянка України їхала до Польщі. Контрабандний товар був прихований у переробленій панелі приладів автомобіля. Бурштин різного розміру – від дрібних камінців до надзвичайно великих, необроблених коричневих шматків», – повідомили 24 жовтня у Люблінській митно-податковій службі.

Каміння бурштину сховали у спеціально облаштованих сховках машини

Ринкову вартість товару попередньо оцінили у близько 870 тис. злотих. Контрабандний бурштин та переобладнаний автомобіль правоохоронці вилучили. Подальше провадження у справі здійснює слідчий відділ Люблінської митно-податкової служби. Як уточнили Рolsatnews у службі, українка сплатила 600 злотих штрафу. Тепер служба чекає на рішення суду про конфіскацію бурштину в державну скарбницю. Після цього його продадуть на аукціоні.

Як додають у Люблінській податковій адміністрації, впродовж 2023 року працівники митної та податкової служби на прикордонних переходах в межах Люблінського воєводства вилучили близько 160 кг бурштину.