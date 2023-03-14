Польські спецпризначенці охороняли українську делегацію на переговорах із РФ на початку вторгнення

Польські спецпризначенці гарантували безпеку представників України на переговорах у білоруському Бресті наприкінці лютого та на початку березня 2022 року. Про це повідомило польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

Окрім української делегації, бійці польського спецназу охороняли олігарха Романа Абрамовича, який виступав посередником в українсько-російських переговорах у перші тижні повномасштабної війни.

Українську делегацію на чолі з міністром оборони Олексієм Резніковим доправили в Білорусь на гелікоптері S-70i Black Hawk, що належить авіаційній групі військової частини GROM, а охороняли українську делегацію оператори військової частини «Командос» із Люблінця, які співпрацювали з українськими спецпризначенцями ще задовго до повномасштабної війни.

Польоти українських високопосадовців до Бреста з польського боку курирували тодішній голова канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик та заступник голови міністерства закордонних справ Марчин Пшидач.

Своєю чергою польоти української делегації та російського олігарха Романа Абрамовича на переговори до Анкари курирував Якуб Кумох, тодішній міністр у канцелярії президента Польщі. Кумох, який вільно володіє турецькою мовою і був послом Польщі в Туреччині, супроводжував українців та Абрамовича до Анкари.

«На початку березня не було зрозуміло, чи можуть українці, які летіли на переговори до Білорусі, бути впевнені у своєму поверненні. Польська служба безпеки дала певні гарантії, що вони повернуться неушкодженими», – розповів DGP один із учасників тих подій.

Військові, які брали участь у польотах, підтвердили DGP, що під час операції був прорахований ризик «інцидентів». Також було проаналізовано, як реагувати на сценарій, в якому існувала б якась загроза для солдатів з країни НАТО.

Співрозмовник польського видання стверджує, що причиною залученості Польщі до переговорів була надія, що росіяни, побачивши силу опору українців, «почнуть говорити по-справжньому».

«Після перших переговорів стало зрозуміло, що це була ілюзія», – додав він.

Під час переговорів у Бресті росіяни пропонували Резнікову, щоб Україна оголосила про капітуляцію. Очільник українського Міноборони «послав росіян за напрямком російського військового корабля».

Користь для Варшави полягала в тому, що делегації інформували поляків про ситуацію на фронтах. Крім того, в результаті цих переговорів з'явилися контакти Абрамовича, які згодом допомогли в обміні військовополонених із «Азовсталі» на росіян.