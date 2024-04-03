Водночас власне виробництво у Польщі падає

Асоціація виробників цементу Польщі поскаржилася на різке зростання українського імпорту. Голова асоціації Збіґнєв Пільх каже, що постачання з України у 2023 році збільшилося на 350% – до 330 тис. тонн. Про це повідомляє Ліга.Бізнес з посиланням на PAP.

Масштаби імпорту цементу з України збільшуються практично щомісяця, говорить Збіґнєв Пільх. Водночас власне виробництво в Польщі у 2023 році впало на майже 12% – до 16,6 млн тонн.

«У 2023 році імпорт цементу з України становив 38%, а у січні 2024 року – майже 50% від загального імпорту цієї продукції до Польщі. Такі показники нас дуже турбують», – сказав Збіґнєв Пільх.

Він визнав, що Україна перебуває у стані війни й потребує підтримки та валютного виторгу, але «не слід забувати, що виробництво цементу за нашим східним кордоном відбувається без витрат на кліматичну політику».

Додамо, що в Європейському Союзі поступово починають запроваджувати транскордонний тариф на викиди вуглецю, що покликаний ліквідувати неконкурентну перевагу для виробників з-за меж Євросоюзу, які не сплачують за викиди вуглецю. Він має запрацювати в повному обсязі лише у 2026 році. Доти, на думку Пільха, цементна галузь Польщі потребує підтримки з боку уряду або навіть ЄС.

З осені 2023 року на кордоні з Україною практично безперервно тривають протести польського бізнесу. Спочатку це були перевізники, які скаржилися на конкуренцію з боку українських транспортних компаній, зараз – фермери, які незадоволені митними пільгами для українських виробників.