Роман Фріц розкритикував депутатку, яка сказала у своєму виступі «Слава Україні!»

Польський депутат від ультраправої партії «Конфедерація» Роман Фріц порівняв гасло «Слава Україні» з нацистським «Зіг Хайль» (Sieg Heil). На це відреагували в посольстві України в Польщі, закликавши до «виваженості у висловлюваннях».

У понеділок, 4 серпня, Роман Фріц в польському Сеймі взяв слово після виступу депутатки Клаудії Ячіри, яка завершила промову гаслом «Слава Україні!». Фріц розкритикував її за прояв «бандерівської та нацистської поведінки».

«В польському Сеймі таких речей ще не було. Це було так, ніби хтось вигукнув “Зіг хайль”! Це ганьба», – сказав депутат.

Водночас Роман Фріц висловився проти надання військової підтримки України для захисту проти Росії. Крім того, політик закликав припинити соціальні виплати українським біженцям.

На заяву Романа Фріца відреагували у посольстві України в Польщі – посол Василь Боднар на своїй сторінці в фейсбуці написав, що в Україні «з великим подивом і занепокоєнням» сприйняли слова Фріца.

«У всьому світі “Слава Україні!” – це поширений спосіб вираження підтримки суверенітету України та героїзму її народу. Сьогодні це гасло стало символом незламності перед російською агресією й об’єднує людей у світі, які підтримують Україну в її боротьбі. А для нас, українців, воно має таке ж глибоке значення й викликає таку ж велику шану, як для поляків гасло”Niech żyje Polska!”», – написав Боднар.

Посол нагадав, що в Україні закон забороняє використання нацистської та радянської символіки, а спекуляції депутата навколо гасла є «хибними й невиправданими». Він наголосив, що порівняння слів «Слава Україні» допомагає поширювати російські наративи.

«Право на вільне висловлення думки є фундаментальною цінністю в демократичному суспільстві, однак воно виключає публічне зневажання національних гасел, символів і цінностей, які є виразом національної єдності, та не повинно бути прикриттям для поширення ворожих наративів щодо країни-партнера. Закликаємо до виваженості у висловлюваннях, взаємної поваги та утримання від дій, що можуть завдати шкоди взаємній довірі між нашими народами», – підсумував Василь Боднар.

До слова, 4 серпня віцеспікер Сейму від проросійської партії «Конфедерація свободи й незалежності» Кшиштоф Босак заявив про нібито бажання країни відновити візовий режим з Україною. За словами польського депутата, «неофіційно» правоохоронці та спецслужби Польщі нібито прагнуть повернути візовий режим з багатьма країнами, у тому числі з Україною, а польські політики нібито ігнорують заклики щодо цього.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що на цвинтарі у селі Монастир, що в ґміні Горинець-Здруй (Польща), на братській могилі вояків УПА з’явилася провокативна табличка. Невідомі встановили могильну плиту з написом, що тут поховані «відповідальні за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення». На початку травня табличку демонтували.

За даними міністерства культури та стратегічних комунікацій, не виключений російський слід у встановленні провокативної таблички. Зазначається, що інцидент збігся з початком пошукових робіт в селі Пужники та може свідчити про намір зірвати ці роботи.