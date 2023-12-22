Заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Ганчарж оголосив про прорив у розв'язанні проблеми блокади українського кордону польськими перевізниками. Про це він заявив під час свого візиту до Києва, у п’ятницю, 22 грудня, інформує польське видання Wiadomosci.

За його словами, сьогодні у нього відбулась тривала зустріч зі своїм українським колегою Сергієм Деркачем, яка, зокрема, стосувалась протесту на польсько-українському кордоні. За словами Ганчаржа, вона мала стати проривом у реалізації найважливіших вимог польських протестувальників.

«Ми узгоджуємо останні деталі, що призведе до остаточної домовленості», – сказав він.

Він також висловив сподівання, що згодом має відбутися зустріч між міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком і представниками страйкарів і що проблему блокади вирішать до Різдва.

«Україна бореться, однак також є інтереси підприємців, які хвилюються про своє існування та про те, що їх можуть витіснити з ринку перевезень. Гадаю, після сьогоднішньої зустрічі стартова позиція дуже хороша», – додав чиновник.

Зауважимо, що сьогодні новопризначений міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з головою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві у п'ятницю, 22 грудня, запевнив його у підтримці України з боку Варшави.

Своєю чергою глава українського зовнішньополітичного відомства під час зустрічі наголосив, що блокування польськими перевізниками кордону з Україною є «неприйнятним».

«Перше, що потрібно зробити – це розблокувати кордон, тому що ситуація, в якій опинилися наші дружні відносини – в тіні заблокованого кордону – є неприйнятною і шкідливою», – зауважив український міністр, інформує «Європейська правда».

Водночас він назвав візит Сікорського до Києва «знаком поваги до України».

Нагадаємо, що Україна втратила сотні мільйонів доларів за час блокади польсько-українського кордону.