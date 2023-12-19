Володимир Зеленський розповів про наслідки блокади українсько-польського кордону

Україна втратила сотні мільйонів доларів та частину врожаю за час блокади українсько-польського кордону. Про це у вівторок, 19 грудня, заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції.

Володимир Зеленський зазначив, що експорт українського зерна під час війни – не бізнес, а спосіб виживання.

«Ми втратили сотні мільйонів доларів. Ми втратили частину врожаю. Ми все втрачали щоденно. Мене кожен день запитували фермери: “У нас заміновані поля, як хоча б вивезти хоч щось?», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що блокада українсько-польського кордону – політичне рішення.

«Всі знають, що це була політика, політичні вибори урядовців, які програли. Я був впевнений і тоді говорив керівництву Польщі, що вони програють цю політику», – сказав президент.

Володимир Зеленський зауважив, що весь Європейський союз був проти блокування кордону України. Він також відзначив президента Румунії Клауса Йоганніса, який допоміг Україні.

«Клаус Йоганніс мені допоміг. Допоміг вижити нашим фермерам. І у нього були складнощі, були страйки. Я вважаю, він показав прояв міцної людини», – зазначив Володимир Зеленський.

Водночас Володимир Зеленський подякував Польщі за підтримку України під час повномасштабного вторгнення. Також він повідомив, що має надію, що новий уряд Польщі розблокує кордон.