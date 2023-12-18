У понеділок, 18 грудня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як і чому погіршилася ситуація на кордоні Польщі та України після короткочасної надії на припинення блокади.

Приблизно тиждень ми обережно раділи, коли процес розблокування кордону між Польщею та Україною нібито зрушився вперед. Сьогодні вже очевидно, що то була передчасна радість. Польські перевізники відновили акції протесту на пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин», де минулого тижня вдалося відновити більш-менш нормальний режим перетину кордону. Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко підтвердив, що сьогодні о 15:00 представники польських перевізників відновили блокування руху вантажівок.

І тепер до блокувальників у Дорогуську приєднаються ще й фермери зі спілки «Об’єднане село». Вони мають свої вимоги. Йдеться про:

тимчасову зупинку імпорту цукру з України;

збереження компенсації акцизу на паливо;

виплату прямих субсидій і компенсацій виробникам кукурудзи.

Отож ситуація стає все заплутанішою. Учасники протесту змінюються, а їхні нові вимоги буквально налипають згори на старі вже відомі умови блокувальників. Виявляється, декого з польських фермерів і далі хвилює українське зерно. Вони кажуть, що на польському ринку склалася трагічна ситуація, викликана неконтрольованим припливом зерна з України.

Нагадаю, що Польща, а за нею – Угорщина, Словаччина і Болгарія під тиском місцевих виробників ще у квітні призупинили імпорт зерна та низки інших харчових продуктів з України. Тобто минуло вісім місяців від початку дії ембарго, а становище польських фермерів на ринку міцнішим не стало. Ось цитата з їхньої заяви: «Врожай 2023 року перспективи не покращив, а системні рішення щодо захисту внутрішнього ринку не впроваджуються».

Щось тут не так: або тодішній премʼєр-міністр Моравецький надурив польських фермерів і не зумів втілити свої обіцянки про ембарго, або ж самі фермери зараз намагаються надурити всіх навколо, граючи роль нещасної жертви європейської економічної політики. Про те, що в процесі блокування кордону Польщі та України не бракує фарсу, нам добре відомо.

Зокрема, за протестами стоїть популістична права партія «Конфедерація», представники якої просувають антиукраїнську риторику, показово борються з українськими біженцями та виставляють символічні рахунки за допомогу Україні і її громадянам. Депутат Сейму «Конфедерації» Гжегож Браун нещодавно відзначився ще й антисемітським вибриком, коли просто в залі парламенту накинувся з вогнегасником на єврейську менору. Браун такий же українофоб, як 41-річний Рафал Меклер. Він теж член «Конфедерації», а ще підприємець з Любліна, який десять років займається міжнародними перевезеннями. Зокрема, до Росії та Білорусі. Меклер скаржився, що за останні роки втратив ці ринки для свого бізнесу. Напевно, ми маємо поспівчувати.

Але насправді ми співчуваємо тисячам наших водіїв, які через Меклера і його однодумців більше місяця стоять у чергах на узбіччі польського прикордоння. У суботу на кордоні помер уже третій український водій. Йому стало погано, а до лікарні чоловіка доправити не встигли. Тож потрібно вимагати як у нового уряду Польщі, так і в нашої влади якнайшвидшого вирішення блокадної проблеми.