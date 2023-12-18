Польську блокаду ПП «Дорогуськ – Ягодин» з 18 грудня буде розширено участю фермерів

До блокади кордону у Дорогуську, початок якої анонсований на 15:00 понеділка, 18 грудня, приєднаються польські фермери зі спілки «Об'єднане село». Про це заявив лідер страйкарів-автоперевізників з ультраправої партії Ruch Narodowy Рафал Меклер у соцмережі X.

Серед нових умов, які висувають страйкуючі, зокрема:

призупинення імпорту цукру з України;

негайна виплата прямих субсидій;

збереження компенсації акцизу на паливо;

компенсації виробникам кукурудзи.

Попри заборону імпорту зернових з України, що діє вже багато місяців, стверджується, що на польському ринку склалася трагічна ситуація, викликана неконтрольованим припливом зерна з України. Врожай 2023 року перспективи не покращив, а системні рішення щодо захисту внутрішнього ринку не впроваджуються.

Нагадаємо, що 15 грудня суд у Польщі скасував рішення мера гміни Дорогуськ Войцеха Савви, яке забороняло перевізникам страйкувати на кордоні з Україною. Наразі перевізники збираються знову заблокувати рух вантажівок через найбільший пункт пропуску «Дорогуськ – Ягодин».

Пункт пропуску було розблоковано рішенням місцевої влади з 11 грудня. 13 грудня перевізники подали запит на новий дозвіл на акцію протесту та отримали відмову. Чи може бути оскаржене нинішнє рішення суду про скасування такого рішення, поки не повідомляється.

Польський політик Рафал Меклер, який представляє перевізників, оголосив про відновлення блокади кордону.