Національна асоціація виробників цукрових буряків Польщі звернулася до нового міністра сільського господарства Чеслава Сєкерського з пропозицією про запровадження негайного ембарго на імпорт цукру з України. Про це у четвер, 14 грудня, повідомляє RFM з посиланням на відповідну заяву асоціації.

Автори звернення зауважили, що з моменту тимчасового призупинення дії мит і квот на імпорт української сільськогосподарської продукції імпорт цукру з України до ЄС зріс у кілька десятків разів.

«Протягом останніх місяців у Польщі та інших країнах, що межують з Україною, спостерігалося значне зниження цін на цукор, що ставить польську промисловість і сільське господарство в менш конкурентоспроможну позицію порівняно з партнерами із Західної Європи», – йдеться у заяві.

В асоціації вважають, що рішення, які містяться в чинному до 5 червня 2024 року регламенті ЄС, який дозволяє безмитний та необмежений імпорт сільськогосподарської продукції з України, не повинні бути продовжене.

«У поточному сезоні в Польщі ми виробимо приблизно 2,3 млн тонн цукру, однак відкритим є питання, на скільки сотень тисяч тонн доведеться скоротити виробництво цукру (і посів буряків) наступного року, якщо імпорт цукру з України все ще можливий», – йдеться у заяві.

Вони також посилаються на владу Словаччини та Угорщини, яка ввела заборону на імпорт з України, зокрема і цукор, а тому пропонують, щоб подібне рішення негайно з'явилося також у Польщі.

Асоціація виробників цукрових буряків пропонує запровадити ембарго та вимагати від ЄС відновити початкові норми щодо річної квоти на імпорт українського цукру в обсязі 20070 тонн. Наразі невідомо, як новий уряд і міністр сільського господарства Чеслав Сєкерський відреагують на заклик запровадити ембарго.

Як повідомила наприкінці жовтня Національна асоціація цукровиків України, річний експорт цукру з України до країн ЄС зріс до 427 тис. т. Найбільшими споживачами українського цукру є Польща, Болгарія, Угорщина. Саме ці країни блокують експорт з України зернових та олійних. Але цукор став винятком.