Через блокаду польських перевізників на кордоні утворилися багатокілометрові черги

У суботу, 16 грудня, на польсько-українському кордоні помер водій автомобіля, який стояв у черзі через страйк польських перевізників. Це вже третя смерть українського водія від початку блокади кордону.

«Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії», – розповів «Суспільному» віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

За інформацією з Telegram-каналів, трагедія сталася поблизу пункту пропуску «Корчова – Краківець», водію було 38 років.

Це вже третій випадок смерті українського водія з початку блокування українсько-польських пунктів пропуску. 11 листопада стало відомо, що у Польщі на парковці неподалік пункту пропуску «Дорогуськ – Ягодин», очікуючи на перетин кордону, помер 54-річний водій вантажівки з України. 23 листопада у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску «Корчова – Краківець», де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій.

З 6 листопада 2023 року польські перевізники заблокували рух вантажівок у пунктах пропуску «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин», а з 23 листопада «Медика – Шегині», вимагаючи заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, а також відновити видачу дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращити обслуговування на кордоні.

Через блокування на кордоні утворилися багатокілометрові черги з сотень вантажівок.

У відповідь на дії поляків українські перевізники влаштовували попереджувальну акцію поблизу Краківця, щоб переконати польських перевізників, що їхнє блокування кордону шкодить не лише Україні, а й Польщі. Згодом стало відомо, що польські страйкарі отримали дозвіл на протести до лютого 2024 року.

Завдяки переговорам, 11 грудня вдалося розблокували один з чотирьох пунктів пропуску – «Дорогуськ-Ягодин».