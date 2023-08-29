Одним з двох затриманих за увімкнення в польських поїздах сигналу тривоги виявився місцевий поліцейський, повідомляє RMF24. Чоловіків затримали ще в неділю, 27 серпня в Білостоку.

Затриманими виявилися 24 і 29-річні чоловіки. 29-річний чоловік працював у місцевому управлінні поліції. 24-річного чоловіка затримали в будинку поліцейського.

Поліція Підляського воєводства повідомила, що начальник поліції у Білостоку розпочав дисциплінарне провадження та видав наказ про негайне відсторонення від служби співробітника, якому прокуратура оголосила підозру. Також починають процедуру звільнення зі служби. За звинуваченнями у створенні фальшивої тривоги може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у п’ятницю та протягом вихідних у Польщі сталося кілька інцидентів із втручанням за допомогою стоп-сигналу в роботу залізниці, внаслідок чого кілька десятків потягів аварійно зупинилися. Перший інцидент стався в районі Щецина. Там зловмисники спершу надіслали стоп-сигнал, а далі зуміли ввімкнути через системи сповіщення у поїздах гімн Росії і фрагмент промови Путіна.

Далі надсилання стоп-сигналу сталося в районі Білостока та під Вроцлавом. Після того у Білостоку затримали двох осіб, у них вилучили аматорське радіообладнання.

Зранку у вівторок, 29 серпня, інцидент повторився у Лодзькому воєводстві. Це призвело до зупинки на 4 хвилини двох пасажирських потягів. Потім випадок повторився знову, але потяги не зупиняли.

Стоп-сигнал розробили для швидкого сповіщення машиністів про небезпеку та екстреної зупинки потягів, польська залізниця використовує його багато років для запобігання аваріям. Різні лінії послуговуються різними радіочастотами. Дізнатися їх і створити такий сигнал для фахівців не складно.