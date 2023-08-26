Залізничний рух довкола польського Щецина на деякий час зупинився через втручання у систему невідомих, які також увімкнули російський гімн та фрагмент промови президента Росії Владіміра Путіна. Про це в суботу, 26 серпня, повідомила Gazeta Wyborcza з посиланням на інформацію від працівників залізниці.

Інцидент стався ввечері у п’ятницю. Зловмисники скористалися радіочастотами, які використовують у роботі залізниці, та надіслали сигнал, який спровокував екстрену зупинку потягів. Потім вони увімкнули через системи сповіщення російський гімн і фрагмент промови Путіна.

Як пояснили польські журналісти, скопіювати екстрений сигнал зупинки, яким послуговуються машиністи, для технічних фахівців не складно, а частоти для конкретних маршрутів не є зашифрованими і цю інформацію можна вільно знайти в інтернеті.

Зловмисники почали транслювати тривожний сигнал близько 21:00, він надійшов і у потяги, і в пункти керування рухом та спричинив зупинку поїздів на лінії 273 та 351. На цих маршрутах використовують різні частоти для сигналу тривоги, але транслювався він практично одночасно. Відомо також, що зупинилися кілька вантажних потягів. Також схожий інцидент пізніше стався на території Великопольського воєводства.

Вранці речниця PKP PLK Магдалена Янус підтвердила факт втручання невідомих у роботу залізниці. Інформацію про інцидент передали всім перевізникам, Службі внутрішньої безпеки та поліції. За її словами, загалом через інцидент зупинилися понад 20 поїздів. Нормальний рух в районі Щецина остаточно відновили близько 2 години ночі.

Як повідомляв ZAXID.NET, навесні в Польщі викрили шпигунську мережу, агенти якої, серед іншого, планували диверсії на залізниці проти потягів, що прямують в Україну зі зброєю та гуманітарною допомогою. Російські спецслужби вербували до цієї мережі українських біженців.