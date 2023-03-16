Російські шпигуни встановили камери біля летовища «Ясенка» що поблизу Ряшева

У Польщі затримали дев’ять людей, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Шпигуни зайшли в Польщу з території Білорусі і мали займатись диверсіями та інформаційними кампаніями, щоб зірвати постачання військової допомоги для України. Про це повідомляє Polsat News, посилаючись на міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського.

Глава МВС Польщі розповів, що у співпраці з російськими спецслужбами підозрювані займались шпигунством та готували диверсії, щоб паралізувати поставки зброї та допомоги в Україну. Група займалася моніторингом залізничних маршрутів: до її завдань входило виявлення, відстеження та документування перевезень зброї.

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) вилучили камери, електронне обладнання, а також GPS-передавачі, які мали бути встановлені на вантажі з допомогою для України.

За словами Каміснького, група також отримала завдання займатись пропагандою, спрямованою на дестабілізацію польсько-українських відносин і розпалювання ворожих настроїв у Польщі щодо країн НАТО та політики польського уряду щодо України. У правоохоронців вже є докази того, що підозрювані отримували гроші від російських спецслужб на постійній основі.

За словами Камінського, затримані є іноземцями з-за східного кордону. В AP уточнили, що найімовірніше шпигуни проникли до Польщі з території Білорусі.

Прокуратура висунула усім затриманим звинувачення у шпигунстві на користь Росії та участі в організованій злочинній групі. До шістьох з них суд застосував тимчасовий арешт, щодо трьох затриманих тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 15 березня Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало іноземців, які готували диверсії на залізничних маршрутах і в критичній інфраструктурі. Шпигуни встановлювали камери на трасах та залізничних вузлах Підкарпатського воєводства, зокрема, неподалік летовища «Ясенка» що поблизу Ряшева.