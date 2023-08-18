Російські спецслужби через інтернет вербували людей для співпраці серед українських біженців у Польщі. Такого висновку дійшли розслідувачі газети The Washington Post.

Як йдеться в публікації, завербовані біженці отримували різні завдання – від розклеювання листівок до диверсій на залізниці. До завдань завербованих, за твердженням журналістів, входили проросійська агітація, розвідка у польських портах, встановлення камер стеження на залізницях та GPS-маячків у військових вантажах, що проходять через Польщу в бік України.

Як повідомляє The Washington Post із посиланням на польські спецслужби, у березні 2023 року завербовані отримували накази влаштовувати диверсії на польській залізниці, щоб завадити доставці військової техніки до України. Польські спецслужби вважають замовником диверсій російське Головне управління Генштабу (відоме як ГРУ). Вони, за словами журналістів, називають цю операцію найбільшою загрозою в країні НАТО з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

За даними The Washington Post, зараз у Польщі за підозрою в диверсійній діяльності та шпигунстві заарештовано 12 громадян України, які приїхали з її східних областей і жили в країні в статусі біженців, троє громадян Білорусі та один росіянин. Додамо, що про затримання одного українця, який входив до шпигунської мережі, стало відомо в липні.

Через Польщу в Україну надходить близько 80% усієї військової допомоги країн НАТО. Крім того, влада Польщі посилює безпеку на кордоні у звʼязку з прибуттям до сусідньої Білорусі найманців російської приватної військової компанії «Вагнер».